Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Petroșani s-a intrunit, din nou in cursul zilei de astazi. Au fost The post Petroșani: Noi masuri pentru combaterea raspandirii infecțiilor cu coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Primarul din Petroșani, Tiberiu Ridzi, va fi singurul din Romania care va participa The post SITUAȚIA VAII JIULUI, IN DISCUȚIE LA UN CONGRES INTERNAȚIONAL appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un barbat in varsta de 54 de ani s-a taiat la gat pe o strada din municipiul Cluj-Napoca, politistii stabilind ca el se afla in evidentele medicale ca bolnav psihic periculos. Victima a fost dusa la spital pentru ingrijiri medicale.

- Un barbat și-a taiat gatul cu un cuțit, vineri, pe o strada din cartierul Maraști. Barbatul in varsta de 54 de ani, din Cluj-Napoca, se afla in evidențele unitații medicale ca bolnav psihic... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie in varsta de 29 de ani din judetul Olt a fost retinuta de procurori pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat concubinul, injunghiindu-l cu doua lovituri de cutit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu a avut, [...]