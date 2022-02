Crimă sângeroasă la Vaslui. Femeie ucisă cu mai multe lovituri de cuțit – Făptașul, liber pe străzi Potrivit relatarilor martorilor, femeia in varsta de 32 de ani ar fi fost lovita cu un cuțit de mai multe ori in zona inimii si a feței chiar de fostul iubit, care ar fi pandit momentul ca ceilalți trei copii sa plece de acasa.Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, decat sa constate decesul victimei.Se pare ca de fața ar fi fost și copilul minor in varsta de aproximativ 3 ani.In aceste momente politia il cauta pe faptaș. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

