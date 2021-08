Primarul orasului ucrainean Krivoi Rog, din regiunea Dnepropetrovsk, a fost gasit fara suflare duminica.Trupul lui Konstantin Pavlov, care avea 48 de ani, zacea impușcat pe veranda casei. Responsabili ai Politiei urmeaza sa prezinte, luni, elemente preliminare ale anchetei. Krivoi Rog, un important centru industrial situat in sud-estul Ucrainei, este orasul natal al președintelui Volodimir Zelenski, care a promis sa supervizeze personal ancheta. The post Crima: Primarul orașului ucrainean Krivoi Rog, gasit fara suflare appeared first on Puterea.ro .