- Tragedia a fost descoperita de fiul victimelorEvenimentul șocant s-a petrecut in localitatea Șeitin, unde un barbat a cedat intr-o izbucnire de furie, distrugand mobilierul și bunurile din casa. Intr-o incercare disperata de a scapa, soția sa a fost prinsa și batuta cu brutalitate, pana cand a cazut…

- Crima infioratoare in Arad: un barbat și-a ucis cu sange rece soția, dupa care a decis sa iși puna capat zilelor. Cei doi au fost gasiți de fiul lor. Tragedia a șocat orașul, iar autoritațile au demarat o ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

- Procesul de omor in urma caruia un fost ministru al economiei a fost condamnat a fost urmarit de milioane de oameni și a pus in lumina problema violenței domestice. Dupa o sentința istorica, in urma careia un politician, candva puternic, a fost tras la raspundere pentru uciderea soției sale, și dupa…

- Caz dramatic in comuna Tacuta, acolo unde doi soți de 59, respectiv, 62 de ani, au fost gasiți decedați, intr-o balta de sange.Macabra descoperire a fost facuta chiar de fiul celor doi, dascal la biserica din Protopopești, Vaslui. A fost data alarma și, in scurt timp, zona a fost impanzita de polițiști…

- Pamantul se scufunda sub picioarele a milioane de oameni in marile orașe ale Chinei din cauza activitaților umane, punand in pericol major zonele de coasta ale țarii, mai expuse riscului de inundații din cauza creșterii nivelului marii, arata o noua cercetare.

- Cel putin 29 de persoane au murit si opt au fost ranite marti intr-un incendiu declansat intr-o discoteca situata la subsolul unui imobil rezidential cu 16 etaje din centrul orasului Istanbul, a anuntat biroul guvernatorului Istanbului, Davut Gul, transmit AFP, Reuters si dpa. Dintre persoanele ranite,…

