Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani si-a ucis sotia de 26 de ani, joi dimineata, intr-un apartament din Timisoara, in urma unei dispute, iar apoi a incercat sa se sinucida, taindu-se cu cutitul in zona abdomentului, dupa care s-a urcat in masina si a intrat cu toata viteza intr-un stalp.

- Un barbat din localitatea Stefanesti din judetul Arges este suspectat ca si-a ucis sotia in varsta de 28 de ani, pe care a injunghiat-o in gat cu un cutit, dupa care a plecat cu copilul lor in varsta de 3 ani. Suspectul a fost gasit de catre politisti la rude si dus la audieri, scrie...

- Crima șocanta la Brașov. Un barbat și-a ucis soția și copiii și apoi s-a predat la poliție. Din primele date obținute de anchetatori, acesta a așteptat ca victimele sa adoarma și le-a omorat in somn.

- Un grav accident de circulație a avut loc azi dimineața, puțin inainte de ora 06:00, pe DN17, la ieșire din Beclean spre Bistrița. Un barbat a fost accidentat mortal de un autocamion, dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara. Din primele informații, șoferul unui autocamion – un barbat in…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Crima oribila intr-un oras din Germania. Un barbat in varsta de 41 de ani si-a ucis sotia in varsta de 31 de ani cu mai multe lovituri de cutit, apoi a intrat live pe Facebook pentru a-si anunta prietenii ce a facut.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

