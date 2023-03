Crima ORIBILĂ la Alba-Iulia. Un tată şi-a ucis fiul de 1 an, apoi s-a SPÂNZURAT! O crima infioratoare, urmata de o sinucidere, au avut loc la Alba-Iulia. S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica. Un copil de un un an și un barbat de 27 de ani au fost gasiți spanzurați. Primele informații arata ca micuțul de un an ar fi chiar fiul barbatului de 27 de ani. Acesta […] The post Crima ORIBILA la Alba-Iulia. Un tata si-a ucis fiul de 1 an, apoi s-a SPANZURAT! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii brasoveni investigheaza imprejurarile in care un barbat din localitatea Rasnov a atacat cu cutitul alti trei barbati, pe fondul unei datorii pe care una dintre victime o avea catre agresor. Unul dintre cei agresati a murit, ceilaltu doi au fost dusi la spital. Agresorul a fost gasit in apartamentul…

- Noi detalii ies la iveala in cazul tragediei petrecute in noaptea de sambata spre duminica, in Alba Iulia, unde un copil de un un an și un barbat de 27 de ani au fost gasiți spanzurați. Din primele date, reiese ca micuțul era chiar fiul barbatului.

- ȘOCANT: Posibila CRIMA urmata de SINUCIDERE in Alba: Un barbat și un copilaș de doar un an gasiți spanzurați intr-un apartament ȘOCANT: Posibila CRIMA urmata de SINUCIDERE in Alba: Un barbat și un copilaș de doar un an gasiți spanzurați intr-un apartament Un eveniment tragic cutremura județul Alba.…

- Agresoarea și victima ei locuiau impreuna. Cele doua se certau frecvent, spun vecinii, iar intr-un moment de furie extrema, femeia de 55 de ani si-a injunghiat mortal mama.La scurt timp dupa gestul extrem, aceasta a fugit in padure, insa nu inainte de a-i spune unui vecin ce a facut. Tot el a fost cel…

- "Pe fondul consumului de alcool si a unor neintelegeri legate de mostenire, inculpatul in varsta de 46 de ani i-a aplicat fratelui sau de 39 de ani mai multe lovituri cu pumnii, picioarele, cu o bata si un borcan spart, provocandu-i victimei multiple leziuni care au condus la deces. Potrivit concluziilor…

- O femeie din judetul Satu Mare este anchetata pentru uciderea nou-nascutului, dupa ce si-a asfixiat bebelusul si l-a aruncat intr-un sant, in spatele casei. Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare a dispus sa fie cercetata in libertate, sub control judiciar

- Un tanar de 22 de ani din Campulung Moldovenesc este cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor dupa ce i-a luat viața unui barbat de 65 de ani care era concubinul mamei sale. Oribila crima s-a petrecut sambata dupa amiaza la domiciliul unde tanarul locuia cu fratele și cu mama sa dar și cu concubinul…

- PUZ care reglementeaza noul parc de activitați de pe centura municipiului Alba Iulia. Cand vom putea vedea primele construcții Planul Urbanistic Zonal care reglementeaza zona in care urmeaza sa fie realizat un parc de activitați – zona industriala, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, urmeaza…