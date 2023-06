Crimă oribilă în Slatina: și-a ciopârțit iubita cu un cuțit, apoi a sunat la 112 O femeie in varsta de 28 ani a fost omorata, miercuri, 31 mai, inainte de pranz, de catre concubinul acesteia. Dupa ce a comis oribila fapta, barbatul a ieșit din bloc și a anunțat ce a facut. Evenimentul s-a intamplat intr-un bloc din Slatina, un barbat de 51 ani aplicandu-i concubinei sale mai multe lovituri […] The post Crima oribila in Slatina: și-a cioparțit iubita cu un cuțit, apoi a sunat la 112 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

