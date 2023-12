Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Oradea a fost reținut, marți, de polițiști pentru ca și-ar fi omorat tatal. Agresorul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit in gat și torace, dupa care și-ar fi provocat rani și lui insuși. Vecinii au fost cei care au sunat la 112. Ambii barbați au fost transportați la spital.…

- O teribila crima a avut loc marți, 12 decembrie, dupa orele pranzului in Oradea, unde un barbat, in varsta de 25 de ani, și-a injunghiat mortal tatal, un afacerist din Beiuș. Incidentul, care s-a soldat cu moartea barbatului, s-a petrecut intr-un apartament de la primul etaj al unui bloc.

- O eleva in clasa a X de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea a fost reținuta dupa ce l-ar fi injunghiat cu un cuțit pe supraveghetorul de noapte al internatului, dupa discuții contradictorii. Agresiunea ar fi avut loc in biroul directorului.

- Caz șocant in localitatea Poienesti Deal, acolo unde, in aceasta noapte, un tanar in varsta de 20 de ani a intrat in casa peste doua femei și le-a injunghiat. Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, este vorba despre doua femei in varsta de 72 si 32 de ani, mama si fiica.

- Parchetul din Anvers a efectuat, marți, o reconstituire a uciderii lui Ion P. Romanul de 37 de ani a murit injunghiat intr-un apartament din Gretrystraat, in Anveres. Suspectul, Alexandru-Florin J. (26 de ani), a negat inițial orice implicare, dar apoi și-a schimbat declarațiile, relateaza cotidianul…

- Un tanar de 22 de ani si-a injunghiat fratele, in varsta de 29 de ani, in Craiova, iar victima a fost transportata la spital, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca, in noaptea de duminica spre luni, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au…

- Primaria Pitesti anunta intr-un comunicat ca agresiunea a avut loc in zona centrala a municipiului, unde agentul se afla in patrulare."C.S. in varsta de 55 de ani, politist local la Ordine Publica din 2007, a surprins, in timp ce patrula in zona centrala, un tanar care a spart o sticla de bere pe strada…

- O noua crima ingrozește Romania! Un tata și-a ucis fiul cu mai multe lovituri de cuțit. Potrivit primelor informații, tragedia s-ar fi petrecut pe fondul unei stari conflictuale mai vechi si a unor discutii in contradictoriu. Pentru fapta sa, agresorul a fost reținut de oamenii legii.