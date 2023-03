Crimă oribilă în localitatea Ciorogârla. Doi soți, înjunghiați în casă Crima oribila in localitatea Ciorogarla, din județul Ilfov, duminica seara, unde doi soți au fost injunghiați cu salbaticie de fostul concubin al fiicei lor. Din pacate, femeia in varsta de 50 de ani, și-a pierdut viața. Cei doi au fost gasiți injunghiați in casa de fiul lor minor, care a și sunat la 112. La fața locului, au ajuns un echipaj de poliție din Bragadiru și doua echipaje de ambulanța, care n-au mai putut face nimic pentru femeie. Soțul in varsta de 52 de ani a fost dus la spital in stare grava. Barbatul banuit de comiterea faptelor a fost depistat la domiciliul sau, iar in prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O crima a avut loc duminica in localitatea Ciorogarla, din judetul Ilfov.Doi soti de 50 si respectiv 52 de ani au fost injunghiati.In urma activitatilor efectuate, politistii orasului Bragadiru, impreuna cu politistii de la actiuni speciale, l au identificat pe barbatul banuit de comitea faptelor si…

- O femeie din Ciorogarla, judetul Ilfov, a murit dupa ce impreuna cu sotul ei au fost injunghiati in casa. Fiul lor este cel care a anuntat crima la 112. Tatal acestuia a ajuns in stare grava la spital. Un atac ingrozitor a avut loc duminica seara in imediata apropiere a Capitalei. Doi soți din Ciorogarla…

- Crima terifianta, duminica seara, in județul Ilfov! Doi soți, cu varste de 50 și 52 de ani, au fost injunghiați de catre un barbat care a patruns in locuința lor. Femeia a murit in urma actului criminal, iar soțul acesteia a ajuns in stare grava la spital. Cel care a anunțat autoritațile in acest sens…

- Un barbat de 37 de ani si-a injunghiat fostii socrii, in Ciorogarla, in judetul Ilfov. El a fot prins cu ajutorul mascaților. Acesta a parasit locul faptei si s-a dus la locuinta sa, loc de unde l-au si arestat politistii. Femeia, de 50 de ani, a murit in urma atacului, iar sotul ei, de 52, a supravietuit,…

- Doi soți au fost injunghiați duminica seara in locuința lor in Bragadiru, politia fiind alertata de fiul acestora. Femeia nu a supravietuit ranilor si a murit. Atacatorul a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, iar acum se afla in custodia politiei. Femeia decedata avea 50 de ani Fiul victimelor…

- Doi soți din Ciorogarla, Ilfov, cu varste de 50 și 52 de ani, au fost injunghiați, duminica seara, de un barbat care a patruns in locuința lor, anunța IPJ Ilfov. Ajunși la fața locului, medicii de la Ambulanța nu au mai putut sa o salveze pe femeie. Cel care a dat alarma a fos fiul celor doi. „In jurul…

- Un atac ingrozitor a avut loc duminica seara in imediata apropiere a Capitalei. Doi soți din Ciorogarla au fost injunghiați de un barbat. Femeia a murit, iar soțul ei se afla in stare grava la spital.

- Doi soți au fost injunghiați, duminica seara, in locuința sa, in orașul Bragadiru, județul Ilfov, iar din cauza ranilor femeia a murit. Agresorul a fost prin și este audiat, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…