- Scene de groaza au avut loca in aceasta dimineața, in Braila, acolo unde o viitoare mamica a fost ucisa cu sange rece de catre cumnatul sau. Tanara de 27 de ani a apucat sa formeze apelul unic de urgența 112, insa, in scurt timp, barbatul i-a curmat viața. Poliția și echipajul de salvare nu a […] The…

- O femeie in varsta de aproximativ 45 de ani a murit sambata, la Sinaia, dupa ce a fost lovita de partenerul sau, in fata unui hotel. Femeia s-a dezechilibrat si in cadere s-a lovit la cap de o bordura.

- CRIMA ORIBILA la Blaj: Un tanar de 24 de ani, UCIS de catre concubina sa CRIMA ORIBILA la Blaj: Un tanar de 24 de ani, UCIS de catre concubina sa. Aceasta a fost reținuta Tragedie in municipiul Blaj. Un tanar de 24 de ani a fost ucis de catre concubina sa, care a fost reținuta de autoritați. In aceasta…

- Shanice Young a fost gasita inconstienta cand poliția a ajuns la fața locului.Victima, de doar 31 de ani, fusese impușcata in cap, potrivit autoritaților. A fost transportata de urgența la un spital din New York, dar medicii i-au declarat decesul. Din primele informații, femeia a fost impușcata in timp…

- Militanții talibani din capitala regiunii Ghor au injunghiat mortal o polițista afgana. Femeia era insarcinata in opt luni și lucra la inchisoarea locala, a informat BBC.Crima, confirmata de familia victimei, a avut loc sambata, 4 septembrie.

- O oribila crima a avut loc marți seara la Leșu. O femeie a fost omorata tocmai de cumnatul ei. Barbatul s-a predat imediat poliției. Acum e in arest și risca 20 de ani de inchisoare. O femeie de 69 de ani locuia singura in casa ei din Leșu, fiind vaduva de peste 10 ani de zile. Mai mult, femeia era…

- O femeie din Cluj-Napoca și-a ucis tatal, in varsta de 80 de ani, iar pentru a-și acoperi fapta, a anunțat la ambulanța ca batranul ar fi suferit un accident vascular cerebral. Medicii au descoperit insa ca nu a fost vorba de așa ceva, iar criminala a fost trimisa in judecata.

- Durere fara margini intr-o familie din Calarași! Averea și-a pus serios amprenta in relația dintre doi frați. Orbit de furie, un barbat in varsta de 47 de ani și-a ucis cu sange rece cumnata pentru a nu mai exista discuții intre el și fratele sau pe seama moștenirilor. Gestul necugetat al acestuia a…