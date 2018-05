Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a îngrozit comunitatea din mica localitate Alunișul din comuna Zagra, județul Bistrița-Nasaud: doi barbați și o femeie, dupa o noapte de alcool, l-a omorât în bataie pe un consatean.

- Crima oribila in Italia, unde un roman de 22 de ani a fost strangulat cu un cablu. Crima a avut loc la Roma. Cadavrul a fost aruncat apoi in raul Aniene. Baiatul fusese dat disparut de familia sa. Istvan Otsov, cunoscut drept „Ștefan” de apropiați, a fost dat disparut pe 16 aprilie. Zece zile mai […]…

- Crima infioratoare la Craiova, in cartierul Valea Roșie. Un barbat de 77 de ani și-a omorat soția in varsta de 72 de ani. Dupa ce a lovit-o pe femeie cu ciocanul in cap, individul s-a aruncat in gol de la etajul 5. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și incearca sa stabileasca cu exactitate cum…

- Un individ și-a torturat și ucis vecinul din gelozie, doar pentru ca victima s-ar fi uitat la soția lui, Fapta greu de imaginat s-a petrecut intr-un sat de munte uitat de lume, la poalele Munților Fagaraș. Orbit de gelozie și ametit de alcool, un barbat de 40 de ani si-a ucis cu sange rece vecinul […]…

- Crima in cartierul clujean Manaștur, pe strada Mehedinți. Un tanar in varsta de 23 de ani și-ar fi aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Ulterior și-a desfigurat bunicul in bataie. Incidentul a avut loc vineri dimineața, povestesc vecinii. Tanarul și-ar fi luat bunica,…

- O femeie din comuna Pogana, judetul Vaslui, a fost ucisa cu toporul de catre concubinul ei. Crima s-a produs la scurt timp dupa ce politistii venisera in casa celor doi sa verifice o plangere depusa de mama criminalului. Femeia reclamase faptul ca fiul ei fusese batut de concubina si de nepot si ca…

- Crima oribila comisa duminca noaptea la Satu Mare a fost rezolvata de polițiști, acum fiind treaba procurorilor sa il puna sub acuzare pe Ștefan Roman, principalul și singurul suspect. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta. (VEZI ȘI: CRIMA ORIBILA LANGA GARA DIN SATU…