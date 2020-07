Crimă ODIOASĂ! Un bărbat și-a ucis iubita cu un cuțit, iar apoi a încercat să-și taie gâtul Un barbat de 27 de ani din orașul Hunedoara și-a injunghiat iubita in casa, in urma unui scandal, apoi și-a taiat gatul și a fugit. Viața femeii nu a mai putut fi salvata, inforemaza Mediafax Citește și: EXCLUSIV Dosarul 'Sparanghelul' a fost CLASAT de Parchet: faptele nu exista sau nu sunt prevazute de legea penala Poliția Hunedoara a fost sesizata ca la o adresa din oraș are loc un scandal in familie. Din primele verificari a reieșit ca un tanar de 27 de ani și-a injunghiat iubita, dupa care și-a produs rani prin taiere la gat și a fugit. Tanarul a fost prins la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

