Stiri pe aceeasi tema

- Crima odioasa de la Orhei, unde doi frati de 52 și 58 de ani au murit dupa ce ar fi fost snopiți in bataie de catre doi tineri, a bagat spaima in toti satenii. "I-au ucis pe doi la dansii in casa. N-am auzit, eu aici traiesc aproape. E jale mare", a spus un vecin.

- Romanul Marian Savu, in varsta de 43 de ani, a murit dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla in Birmingham, pe Perry Villa Drive, in jurul orei 3.50 dimineața, pe 2 martie.Familia sa l-a descris ca fiind un „soț iubitor și cel mai bun tata”. Un barbat a fost acuzat de crima in cazul morții lui…

- Crima odioasa la Moscova. Doi frați originari din Moldova au fost impușcați mortal chiar in timpul petrecerii de la nunta unuia dintre ei. Totul ar fi pornit de la un conflict iscat intre mire si unul dintre invitați, care a tras la nimereala șapte focuri de arma.

- Doi barbati din Republica Moldova au fost impuscati mortal la o nunta ce a avut loc intr-un club din Moscova. Presa rusa nu precizeaza ce varsta aveau cei doi, insa mentioneaza ca acestia erau frati, iar unul dintre ei era mirele de la acea nunta.

- Un individ din Scutelnici care in 2009 a ucis-o cu sange rece pe preoteasa din sat s-a intors zilele trecute la locul faptei pentru a fura din casa unde a comis crima. Anchetatorilor le-a fost simplu sa-l identifice. La data de 19 ianuarie, polițiști din cadrul Secției de poliție rurala Smeeni, au fost…

- O inregistrare publicata de Washington Post arata haosul din cladirea Capitoliului, dupa ce protestatarii au dat buzna. Intr-o filmare se vede și momentul in care susținatoarea lui Trump și veterana a Forțelor Aeriene Ashli Babbitt a fost impușcata mortal. Scenele au fost filmate in cladirea Capitoliului,…

- Femeia care a murit, miercuri, dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, este Ashli Babbitt, veteran al razboiului din Irak si o sustinatoare a presedintelui Donald Trump. Babbitt a fost printre primii intrați in Capitoliu in timp ce Senatul si Camera Reprezentantilor…

- Crima odioasa in raionul Calarași. O femeie de 34 de ani i-a bagat cuțitul in inima chiar fratelui sau mai mare. Totul s-ar fi intamplat dupa ce aceasta a baut alcool și s-a luat la cearta.