Stiri pe aceeasi tema

- ”Moarte suspecta pe Transfagarasan!”, urla intr-un glas familia unei tinere de 22 de ani care si-a dat ultima suflare, in timp ce ar fi incercat sa scape de trei indivizi periculosi. Barbatul sustine ca fiica lui ar fi fost atrasa intr-o capcana chiar de iubitul ei, care impreuna cu alti doi indivizi,…

- Accident cu final tragic pentru o tanara de 22 de ani. Bianca a fost implicata intr-un accident pe Transfagarașan, in urma cu o saptamana. Nu a mai putut, insa, lupta pentru viața ei, așa ca s-a stins, lasand in urma ei o sumedenie de intrebari parca fara raspuns.

- O tanara de 27 de ani din Chișinau, Republica Moldova a murit in urma cumplitului accident de la Caușeni, care a avut loc joi dimineața. Inna era o cunoscuta bloggerița și este doar una dintre cele trei victime rezultate in urma carnagiului de pe șosea.

- Un accident rutier grav a avut loc luni seara în zona Turnu Magurele, judetul Teleorman. Un procuror al Parchetului de pe lânga Judecatoria Roșiorii de Vede a murit dupa ce mașina în care se afla, condusa de soția sa, a intrat

- Moarte tragica pentru un tanar de 23 de ani. Adrian și-a gasit sfarșitul in Italia, departe de patrie. A facut accident cand mai avea doar cateva sute de metri pana sa ajunga la locuința lui. Mașina a fost distrusa aproape complet, iar salvatorii veniți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Capitala, in noaptea de duminica spre luni. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și a incercat sa fuga de aceștia, in ciuda faptului ca oamenii legii au tras cateva focuri de arma. Șoferul vitezoman a fost…

- Moarte halucinanta pentru o femeie de 33 de ani, mama a unui copil. Tanara a murit in timpul unei vacanțe, pentru ca și-ar fi facut poze in timp ce conducea o mașina de karting. Ar fi scapat controlul vehiculului, care s-a izbit de mai multe cauciucuri inainte de a ajunge intr-un șanț.

- Accident cumplit in judetul Brasov. O fetita de opt ani si o batrana au murit, iar un baietel se zbate intre viata si moarte, dupa ce un sofer vitezoman a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar. Acolo se aflau si cei trei, care au fost spulberati intr-o clipa.