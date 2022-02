Stiri pe aceeasi tema

- O crima terifianta a ingrozit orașul Giurgiu, acolo unde un barbat și-a injunghiat mortal soția, iar mai apoi, a parasit domiciliu. Cei care au alertat autoritațile au fost niște rude ale femeii, care au declarat ca femeia a fost atacata de barbat. La fața locului au intervenit medicii, dar din pacate,…

- Un barbat in varsta de 66 ani si-a ucis sotia cu sange rece. Potrivit oamenilor legii, femeia de 61 de ani a fost injunghiata de soț de mai multe ori in regiunea gatului si a lasat-o sa zaca intr-o balta de sange in sera din curtea casei.

- „Ca idee generala, as vrea sa subliniez ca Romania a rezolvat de mult problema convietuirii interetnice, a respectului drepturilor minoritatilor. Pe de alta parte, incalcarea starii de legalitate poate conduce la astfel de tragedii. In al treilea rand, avem de a face cu un fenomen pe care, nu cred ca…

- Crima cu sange rece care s-a petrecut zilele trecute in Bolintin-Vale a starnit numeroase controverse, astfel ca locuitorii au ieșit in strada pentru a iși demonstra revolta și pentru a face dreptate. Cine este barbatul care a fost ucis de patru indivizi pe care i-a luat in mașina. Nicolae Tomescu avea…

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Dragoiesti, Ialomița, a fost reținut pentru omor miercuri noapte, 29 decembrie, fiind suspectat ca și-a ucis iubita minora, in varsta de 16 ani, dupa o cearta.Conform IPJ Ialomita, miercuri, in jurul orei 18:00, politistii din Cosereni au fost sesizati, prin apel 112,…

- Crima a avut loc miercuri in locuinta familiei din orasul Sombor de la granita de nord a Serbiei.Faptuitorul a dat foc locuintei cu un dispozitiv exploziv, dupa care s-a spanzurat de o grinda, a informat portalul de stiri din Belgrad blic.rs.Un numar mare de pompieri sositi la fata locului au reusit…

- Covid -19, cifrele zilei. Numarul persoanelor decedate ramane mare și astazi, s-au inregistrat 273 de decese. De asemenea, sunt 2.736 de noi cazuri de persoane infectate. La ATI sunt 1490 de pacienți. Cifrele zilei de 23 noiembrie Dintre cele 273 de decese, 2 au fost inregistrate la categoria de varsta…