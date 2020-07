Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, miercuri dimineata, pentru degajarea unui zid prabușit peste o persoana, pe strada Caraș din Timișoara. The post Zid prabusit peste un tanar muncitor, la Timisoara. Au intervenit echipaje de descarcerare si SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- Ancheta a polițiștilor timișeni, la Sacalaz. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un tanar de 32 de ani a fost gasit spanzurat. Barbatul numai ce se certase cu iubita.

- Cearta finalizata cu crima, in localitatea timișeana Chișoda, duminica seara. Un tanar de 21 de ani și-a sugrumat prietenul in varsta de 34 de ani dupa ce s-au certat la beție. Criminalul a fost reținut.

- Crima oribila, noaptea trecuta, pe un șantier din comuna Chisoda, langa Timisoara. Doi tineri, colegi de munca, s-au luat la cearta dupa mai multe pahare de bautura iar, la un moment dat, unul dintre ei l-a strangulat cu furie pe celalalt. The post Crima oribila langa Timișoara, un tanar și-a strangulat…

- Un barbat a fost gasit mort intr-un cartier abandonat de pe strada Șorsa din Tiraspol. Oamenii legii au fost alertați in noaptea de 11 iunie, precum ca, pe aceasta strada a fost a gasit cadavrul unui barbat de 43 de ani, cu semne de moarte violenta, scrie presa din stanga Nistrului.

- Daca pana nu demult graurii faceau pagube mai ales prin gradini sau livezi, iar “lupta” se dadea pentru cireșe sau vișine, acum locuitorii unor comune de langa Timișoara se confrunta cu probleme mai grave. The post Atacul graurilor! Locuitorii unor comune de langa Timișoara s-au trezit cu casele ciuruite…

- Mai mulți locuitori ai comunei timișene Giarmata Vii nu vor avea astazi apa la robinete. Aquatim anunța ca intrerupe apa rece intre orele 9:00 și 17:00... The post Fara apa rece intr-o comuna de langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce au anunțat acum un an ca vor construi o parcare cu mai multe niveluri in zona Spitalului de Copii din Timișoara, reprezentanții municipalitații... The post Exista plan pentru parcarea de langa Spitalul de copii din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .