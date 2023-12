Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a fost omorat, in noaptea de duminica spre luni, la o ferma din municipiul Satu Mare. Autorul, un tanar de 26 de ani, a fost retinut, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean.

- Crima la Marginea in noaptea de 1 spre 2 noiembrie, pe fondul consumului de alcool. Un barbat de 53 de ani, proprietarul unei locuințe, i-a chemat in vizita, pentru a consuma bauturi alcoolice, pe un consatean de 72 de ani, dar și pe un tanar de 19 ani, din Volovaț, dar care locuia fara forme ...

