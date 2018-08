Crimă la Şepreuş: şi-a ucis fratele vitreg cu parul Un barbat de 45 de ani a fost omorat cu un par in cursul noptii de miercuri spre joi, in comuna aradeana Sepreus. Cel care i-a dat lovitura fatala este tocmai fratele lui vitreg, un barbat de 32 de ani. Cei doi barbati au consumat bauturi alcoolice, acasa la un consatean. La un moment dat, […] The post Crima la Sepreus: si-a ucis fratele vitreg cu parul appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

