Crimă la o serbare din Saxonia, extremiștii anunță noi marșuri de stradă Intr-un atac armat care a avut loc duminica, in centrul orașului Chemnitz, un barbat de 35 de ani a fost ucis. Alți doi participanți au fost in parte grav raniți, dupa cum a declarat poliția. Altercația a avut loc la o serbare publica, iar incidentul s-a transformat in motiv de revolta și marș al unui grup de circa 800 de extremiști. Pentru luni seara sunt anunțate noi proteste de strada. Acestea, dirijate de Pegida și AfD, au devenit in Saxonia un leitmotiv. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

