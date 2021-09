Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a impușcat mortal sambata un tanar de 20 de ani, casier la o benzinarie din Renania-Palatinat, enervat ca nu a vrut sa-i vanda bere, pentru ca nu purta masca de protecție. Barbatul a fost arestat preventiv de polițiști și a marturisit ca respinge „masurile Corona” și a dorit sa…

- Scoția devine astfel prima țara din lume care renunța la distanțarea sociala.De asemenea și la carantinare, in anumite condiții. Daca un adult este identificat drept contact apropiat al unui bolnav de COVID-19, acesta nu se va mai izola timp de 10 zile daca este vaccinat cu cele doua doze de vaccin…

- Purtarea mastii va ramane obligatorie in mijloacele de transport din Londra, desi premierul Boris Johnson a anuntat ca vor fi ridicate restrictiile anti-Covid pe 19 iulie, noteaza Le Figaro. Dupa aceasta...

- Cel putin un ranit, in urma unui incident de securitate produs in incinta unui aeroport din Germania. O persoana a fost ranita dupa ce a fost atacata de un individ inarmat cu un cutit Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident de securitate produs marti in incinta Aeroportului din Dusseldorf,…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…