- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- O noua crima îngrozitoare socheaza România. O femeie a fost ucisa si incendiata de sotul sau, iar dupa atac, barbatul a fugit împreuna cu copilul sau de șapte ani. S-a întâmplat în judetul Arges. Criminalul a fost prins de poliție. Potrivit reprezentantilor…