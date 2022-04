Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei sunt cercetate de procurorii bihoreni pentru ca au angajat un barbat sa-l omoare pe sotul uneia dintre ele, victima fiind lovita cu toporul in cap si injunghiata cu cutitul, apoi ingropata in zona unei foste cariere de nisip. Cele trei persoane au fost retinute si au recunoscut comiterea…

- Doua femei din Bihor sunt suspectate ca ar fi angajat un barbat pentru a-l ucide pe sotul uneia dintre suspecte, contra sumei de 40.000 de lei, cei trei fiind retinuti sub acuzatia de omor calificat.

- CRIMA oribila: Doua femei, mama si fiica, au fost gasite ucise in propria casa CRIMA oribila: Doua femei, mama si fiica, au fost gasite ucise in propria casa Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, duminica, in propria gospodarie din judetul Botosani, cel mai probabil fiind ucise, iar politistii…

- De foarte multe ori, oamenii decurg la gesturi disperate din cauza iubirii. O copila de 14 ani a fost ucisa chiar de catre admiratorul ei. Tragicul incident s-a petrecut marți la pranz, intr-o comunitate de romi din Bihor.

- Un barbat de 28 de ani din Bihor este cautat de politisti, el fiind suspectat ca ar fi ucis o vecina de 14 ani. Crima a avut loc intr-o casa din satul Ciocaia, in care tanara locuia cu parintii si fratii ei.

- Simona Patruleasa a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! , despre casnicia cu Sabin Ivanof. In cei 17 ani de relație, cei doi au trecut prin multe greutați, insa impreuna au reușit sa treaca peste orice. Dupa 14 ani de casnicie, Simona Patruleasa a invațat o mulțime de lucruri. Prezentatoarea…

- Laura Cosoi se afla intr-una din cele mai frumoase perioade din viața ei, deoarece actrița este insarcinata pentru a treia oara și abia așteapta sa iși stranga in brațe fetița. Acum petrece fiecare clipa alaturi de micuțele sale, Rita și Vera, care sunt extrem de fericite fiindca, in curand, o sa-și…

- Apar intotdeauna certandu-se și ”batandu-se” pe micile ecrane, insa toata lumea știe ca, in realitate, Liviu Varciu și Nea Marin au o relație cat se poate de speciala. Au o relație tata-fiu, se iubesc și se ințeleg de minune și, mai mult decat atat, se și ajuta unul pe celalalt, chiar și din punct de…