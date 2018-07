Crimă la Bucov făcută de un minor In cursul noptii de vineri spre sambata, polițiștii din Bucov au fost sesizati despre faptul ca un tanar de 17 ani, din localitate, a injunghiat mortal un barbat de 38 de ani din aceeasi localitate, in timp ce consumau bauturi alcoolice la domiciliul celui din urma. Tanarul in cauza a fost depistat de politisti si […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul noptii, polițiștii din Bucov au fost sesizati despre faptul ca un tanar de 17 ani, din localitate, a injunghiat mortal un barbat de 38 de ani din aceeasi localitate, in timp ce consumau bauturi alcoolice la domiciliul celui din urma. Tanarul in cauza a fost depistat de politisti…

- Un adolescent de 17 ani din Bucov este suspectat ca l-a ucis cu un cutit pe un consatean. Potrivit unor surse judiciare, crima s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, intr-o locuinta din comuna Bucov, situata la cativa kilometri de municipiul Ploiesti. Tanarul in varsta de 17…

- Un barbat în vârsta de 38 de ani, din Bucov, a murit, în noaptea de vineri spre sâmbata, fiind înjunghiat de partenerul sau de pahar, scrie realitateadeprahova.net.

- Crima oribila intr-o localitate din Prahova. Un barbat de 47 de ani, din satul Marginenii de Jos, și-a ucis cu sange rece soția, luni dimineața, careia i-a infipt de mai multe ori un cuțit in gat. Imediat dupa crima, barbatul de 47 de ani și-a infipt in abdomen cuțitul cu care și-a ucis soția. Apropiații…

- Vecinii spun ca cei doi se certau des, insa nimeni nu si-a inchipuit ca se poate ajunge la o crima. De aceassta data lucrurile au degenerat, iar barbatul in varsta de 57 de ani a pus mana pe un cutit si si-a injunghiat mortal sotia. Cand si-a dat seama ce a facut a vrut sa-si ascunda fapta…

- Un tanEr de 16 ani "i-a pierdut via:a intr-un mod crunt. BEiatul a lovit in plin un caine, in timp ce se deplasa cu un moped. Trupul neinsufle:it a fost gEsit de oamenii legii abia dupE 9 ore.

- Tatal copilului le-a atras atenția celor doi batauși asupra faptului ca pietonii au prioritate de trecere pe „zebra”, insa tinerii se pare ca nu au fost receptivi in ceea ce privește mesajul și au ales o alta cale: cea a bataii, așa ca au tabarat cu pumnii și picioarele asupra barbatului, totul sub…

- Apar detalii noi si, totodata, socante, cu privire la crima carea a avut loc la Vama Veche.Astfel, din surse apropiate anchetei, necropsia a evidentiat ca victima de la Vama Veche avea o lovitura la cap si doua coaste rupte.Suspectul are 17 ani si, din 2017, era sub control judiciar pentru trafic si…