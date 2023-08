Stiri pe aceeasi tema

- Trupul carbonizat al unui barbat de 64 de ani a fost gasit intr-o casa din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, afectata de un incendiu in noaptea de luni spre marți. Cauza probabila de producere a incendiului a fost fumatul, susțin pompierii.In noaptea de luni spre mați, la ora 0.13, pompierii…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a murit, marți dupa-masa, in localitatea clujeana Valea Luncii, comuna Mica. El s-a inecat, dupa ce a intrat sa se racoreasca intr-un lac format pe o fosta exploatare. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, marți seara, pentru a salva o persoana care…

- Accident grav, cu cinci victime, in vestul țarii. A fost solicitat elicopterul SMURD. Un barbat de 36 de ani, din judetul Sibiu, a condus un autoturism pe D.N. 7, dinspre Arad spre Pecica. La efectuarea unei manevre la stanga, un autotren condus de un barbat de 53 de ani, din județul Mures a intrat…

- Mai multe incendii de vegetație uscata s-au produs, astazi, in județul Bacau, unul dintre ele soldandu-se cu decesul unui barbat. In comuna Ardeoani, 15 hectare de grau au ars din cauza utilizarii focului in spații deschise. Pompierii au fost solicitați sa intervina in comuna Barsanești, pentru a stinde…

- Cadavru carbonizat al unui barbat a fost descoperit, duminica dupa-masa, in cimitirul din localitatea clujeana Tureni. Victima nu a fost identificata deocamdata, iar anchetatorii vorbesc despre o noua crima in județul Cluj. Ar fi vorba despre o a doua fapta de omor comisa in doar cateva zile. Dupa crima…

- Pompierii clujeni au fost chemați vineri dimineața, pe data de 30 iunie, sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o bucatarie de vara și la acoperișul unei locuințe din Catunul Calea Lata, in comuna Ciucea, județul Cluj. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la…

- La data de 14 iunie 2023, polițiștii din Poliția Municipiului Adjud au efectuat 22 de percheziții domiciliare la adrese din comuna Ștefan Cel Mare, județul Bacau, și din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infracțiuni de furt calificat de componente de telecomunicații…

- Procurorii DIICOT efectueaza joi dimineata 22 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Galati, Braila, Giurgiu si Vrancea, inclusiv la trei penitenciare, in cadrul unei anchete care vizeaza destructurarea unei retele de traficanti de droguri.