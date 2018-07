Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si compozitorul american Paul Simon, aflat in aceasta vara in turneul de adio, a anuntat joi lansarea, in luna septembrie, a unui nou album care va oferi noi versiuni ale unora dintre melodiile care l-au consacrat, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Fostul membru al legendarului…

- Shirley Alvarez pare o tanara obișnuita din Queens, New York. Dar are o poveste de viața incredibila. A avut o copilarie fericita, pana a primit diagnosticul de sclerodermie sistemica, o boala autoimuna care i-a schimbat viața radical. Țesuturile sale moi au inceput sa se intareasca și aspectul ei fizic…

- Cazul lui Alesha MacPhail, fetița care a fost gasita moarta in Scoția, se transforma intr-unul de crima. Poliția crede ca micuța ar fi fost ucisa. Poliția din Scoția a lansat o investigație de crima in legatura cu moartea lui Alesha, al carui corp a fost gasit dupa doua ore dupa ce bunicii ii anunțasera…

- Crima cumplita la o discoteca din județul Iași. Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat mortal sambata noapte, in urma unui conflict spontan. In urma unui conflict spontan care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la o discoteca din localitatea Gura Bohotin, judetul Iasi, un tanar de 23 de…

- Am mai scris despre perechea frumoasa pe care o fac aceste staruri, actorul Bradley Cooper și modelul Irina Shayk, și nu-i nicio surpriza ca fetița pe care o au impreuna, Lea De Seine (1), este adorabila. Ne-am convins de acest lucru atunci cand am vazut cele mai noi fotografii cu cei trei, ieșiți la…

- Kremlinul a "condamnat ferm", miercuri, uciderea cu focuri de arma, la Kiev, a jurnalistului rus Arkadi Babcenko, critic la adresa puterii ruse, si a cerut "o ancheta adevarata" din partea autoritatilor ucrainene, estimand ca Ucraina a devenit "un loc foarte periculos" pentru jurnalisti, informeaza…

- O ancheta de proporții a fost deschisa in București, dupa ce un copil de 3 ani a murit, iar parinții lui ar fi avut probleme cu vederea dupa ce au mancat shaorma. Autoritațile au inchis fast-food-ul, iar procurorii au deschis o ancheta de moarte...