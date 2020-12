Stiri pe aceeasi tema

- Violența in familie nu are granița nici departe de casa. O romanca, in varsta de 32 de ani, a sfarșit intr-un mod tragic, fiind ucisa de soț. Nenorocirea a avut loc in cursul zilei de luni, atunci cand Adrian, in varsta de 39 de ani, și-a varsat nervii pe Madalina, in cel mai agresiv mod. […] The post…

- O noua crima șocanta a avut loc in Romania, de aceasta data in Maramureș, unde o femeie a fost ucisa și incendiata.Victima a fost gasita de vecini in spatele gospodariei sale din Baia Sprie, relateaza Realitatea Plus.Pentru ca nu o mai vazusera de cateva zile, vecinii s-au dus sa verifice daca femeia…

- O femeie originara din Moldova, in varsta de 36 de ani a fost ucisa cu deosebita cruzime chiar de soțul ei. Barbatul a impușcat-o in fața dintr-un pistol traumatic, apoi a lovit-o cu toporul in cap de cateva ori.

- O crima ingrozitoare a avut loc in urma cu doar cateva zile in Germania. O romanca in varsta de doar 25 de ani a fost ucisa cu sange rece in fața copilului ei! Soțul sau, un italian de 46 de ani, a injunghiat-o de mai multe ori de fața cu polițiștii!

- O tanara in varsta de 30 de ani, disparuta inca din luna ianuarie, pare a fi victima unei crime identice cu cea din Ghimpati, judetul Giurgiu. Cu doar cateva zile inainte de crima din Romania, o tanara ucisa si ascunsa intr-o valiza a fost gasita pe malul unui rau, in vestul Bulgariei. Trupul unei femei…

- Trei frați romani din, Ravasuna, Sicilia au fost arestați pentru ca au fost la un pas sa omoare in bataie un compatriot, care le datora infima suma de 20 de euro. Medicii au stabilit ca l-au batut atat de rau incat i-au pus viața in pericol. Victima, un tanar de 29 de ani, era sa moara in urma loviturilor…

- Sfarșit cumplit pentru o mireasa de doar 36 de ani! Tanara a fost ucisa in bataie de soțul ei, chiar in ziua nunții lor! Motivul șocant pentru care mirele a recurs la fapta infioratoare!

- Crima infioratoare in Spania, intr-o familie de romani. O femeie a fost ucisa de propriul soț, joia trecuta, cu mai multe lovituri de ciocan in cap. Ucigașul și-a recunoscut fapta și a explicat de ce a luat decizia de a-i curma viața nevestei sale, care avea 53 de ani. Dupa ce și-a ucis soția cu bestialitate,…