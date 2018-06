Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui conflict spontan care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la o discoteca din localitatea Gura Bohotin, judetul Iasi, un tanar de 23 de ani a fost injunghiat in inima de un altul. "Am fost solicitati cu privire la un incident, in urma caruia un barbat de 23 de ani a suferit o…

- Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce a fost injunghiat in noaptea de sambata spre duminica, intr-o discoteca din judetul Iasi. Principalul suspect a fost dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Perisani, jud. Valcea, a fost omorat in bataie de trei sibieni, in fata unui bar din municipiul Sibiu, in urma unui conflict spontan, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in vasta de 32 de ani a murit miercuri, 16 mai, la Sebes dupa ce a fost injunghiat cu un cutit in zona inimii. In timp ce victima zacea prabusita la pamant, atacatorul a fugit iar acum este cautat de politisti. Persoanele care au asistat la incident au alertat autoritatile.…

- Politistii si jandarmii au fost chemati in seara zilei de 11 mai sa aplaneze un conflict izbucnit intre cativa tineri. Acestia si-au reglat conturile in plina strada, taindu-se si injunghiindu-se cu un cutit.

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv sub acuzatia de tentativa de omor. Victima a scapat cu viata ca prin minune, dupa ce individul l-a injunghiat cu un briceag la cativa centimetri de inima.

- Un tanar de 20 ani a ajuns, duminica seara, la spital, ranit cu un pistol de tip airsoft, dupa ce a facut galagie in blocul din Cisnadie, judetul Sibiu, iar intre el si un vecin a izbucnit un conflict spontan, potrivit Romania Tv. Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat, duminica…

- O noua crima ingrozitoare socheaza Romania.O femeie a fost ucisa si incendiata de sotul sau, iar dupa atac, barbatul a fugit impreuna cu copilul sau de șapte ani. S-a intamplat in judetul Arges. Barbatul este cautut de polițiști. https://www.antena3.ro/actualitate/locale/o-noua-crima-ingrozitoare-socheaza-romania-o-femeie-a-fost-ucisa-si-incendiata-de-sotul-sau-463354.html…