- Un barbat, in varsta de 63 de ani, din Botosani, a fost batut si aruncat intr-o fantana de un consatean mai tanar. Sateanul banuit de crima este recidivist, avand in trecut si o condamnare pentru tentativa de omor, informeaza Antena3 . Crima a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o comuna…

- Un barbat de 31 de ani a fost batut pana la moarte și lasat sa zaca in plina strada. Crima odioasa ar fi fost comisa de doi consateni, joi noaptea, in localitatea Frumușica din raionul Calarași.Unul dintre suspecți a fost reținut, iar al doilea a reușit sa fuga.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, un individ care, ajuns la varsta de 60 de ani, se afla la a doua fapta de omor. Alexa Copiciac, din Frasin, va fi judecat pentru omor calificat, victima fiind concubina sa. Pe fond de ...

- O femeie de 31 de ani din Germania a fost gasita moarta pe o autostrada din nordul tarii. In prima faza s-a suspectat ca a fost vorba de un accident rutier, insa anchetatorii au descoperit ca tanara fusese injunghiata.

- Scene de groaza au avut loc, joi seara, in comuna Durnești, Botoșani, acolo unde un barbat a fost ucis cu sange rece chiar de sora mai mare. La tragedie a fost martora și mama celor doi, care a fugit ingrozita dupa ajutor. Ce s-a intamplat intre cei doi frați Tragedia soldata cu uciderea unui barbat…

- Urmarire cu focuri de arma in trafic In aceasta seara, in judetul Botosani, soferul unui autoturism care circula in regim TAXI a fost deposedat prin violenta de autoturism, de catre clientul cu care se afla in masina, in timpul efectuarii cursei.Echipajul de politie directionat la fata locului a depistat…