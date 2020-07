Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in Baia Mare. Vezi ce s-a intamplat cu barbatul care a sesizat crima Aseara, un barbat a sesizat poliția ca o femeie de 36 de ani, concubina sa, nu s-a intors la domiciliu și nu poate lua legatura cu ea. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- Mama unui bebelus de doua luni si-a ucis copilul pentru ca acesta plangea si femeia n-ar mai fi suportat situatia. In urma cu aproximativ o luna bebelusul a ajuns prima data la spital cu semne de abuz.

- O crima infioratoare s-a petrecut in județul Maramureș. O femeie și-a ucis fiul de numai 10 ani, dupa care a incercat sa se sinucida.Polițiștii și procurorii incearca și acum sa deslușeasca ce s-a petrecut in mintea femeii de a recurs la un asemenea gest.

- Familia unui barbat ucis acum un an, in satul Horesti, raionul Ialoveni, este disperata din cauza unei decizii pe care o considera injusta. Cei doi suspecti in acest caz au fost eliberati din arest preventiv in data de 21 aprilie, fara o decizie judecatoreasca.

- Doctorul Lucian Miron, directorul medical al Spitalului Municipal din Brad, povesteste cum au decurs ultimele clipe de viața ale colegei sale: "Dupa cateva zile de la retragerea ei la domiciliu a inceput sa aiba simptome de raceala. I-am recoltat analize de sange, analize test rapid, unde s-a constatat…

- Durere fara margini in Arad. Un baiețel de 12 ani a fost gasit fara suflare de catre tatal sau. Alaturi de acesta se afla chiar mama lui, fiind in stare de inconștiența. Potrivit autoritaților, aceasta prezenta o rana adanca la nivelul gatului. Ce au descoperit polițiștii La fața locului au ajuns imediat…

- Un baiat de 10 ani a fost gasit mort, luni seara, intr-un apartament situat pe strada Abrud din cartierul Micalaca. Tatal copilului ar fi fost cel care ar fi gasit trupul neinsuflețit. Potrivit primelor informații, in locuința, impreuna cu baiatul, se afla și mama acestuia. La fața locului au ajuns…