Crimă înfiorătoare. O mamă şi-a decapitat copilul în vârstă de doar cinci ani. "Credeam că e o clonă" Suspecta și-ar fi injunghiat și decapitat copilul in varsta de doar cinci ani, dupa ce acesta i-ar fi cerut cereale cu lapte. Imediat dupa ce i-a luat viata, femeia a declarat fapta autoritatilor. Potrivit autoritaților, inițial, femeia l-ar fi injunghiat pe partenerul de viata cu care traia, insa barbatul a reusit sa scape din casa. In momentul in care politistii au ajuns la locul tragediei, au descoperit faptul ca femeie era dezbracata, facandu-si dus dupa crima pe care a comis-o. In urma interogatoriului, femeia a declarat ca a comis faptele crezand ca familia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

