Anderson do Carmo (42 ani) a fost impușcat in iunie 2019 de 30 de ori, in casa in care acesta locuia alaturi de soția sa și de copii. Audiata de anchetatori, deputata Flordelis de Souza, in varsta de 59 de ani, a declarat inițial ca soțul ei a fost ucis in timpul unui jaf.

Dupa mai multe cercetari, anchetatorii au ajuns la concluzia ca pastorul a fost ucis chiar de soția sa, alaturi de cațiva dintre copii. Parlamentar celebru in Rio de Janeiro, Flordelis dos Santos de Souza, care a devenit faimoasa cantand muzica gospel inainte de a intra in politica, susține ca este nevinovata.