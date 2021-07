Crimă înfiorătoare, la Balş: ar fi secţionat gâtul unei femei, pe trotuar! Scene de groaza in orasul Bals, judetul Olt. Un barbat in varsta de 41 de ani este acuzat de tentativa de omor dupa ce ar fi sectionat gatul unei femei cu o lama de ras. Suspectul a fost retinut de procurori si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, a informat, marti, Parchetul […] The post Crima infioratoare, la Bals: ar fi sectionat gatul unei femei, pe trotuar! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

