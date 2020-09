Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat de aproximativ 40 de ani a fost scos azi, 15 august din apele Somesului. Corpul neinsufletit a fost descoperit in zona localitatii Vetis. Cadavrul a fost adus la mal cu barca, de catre un echipaj de Pompieri. La fata locului s-au deplasat echipaje de la Pompiei și de prim-ajutor,…

- Procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale.Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti precizeaza urmatoarele:In data de 14.08.2020, procurori criminalisti din…

- „La data de 27.07.2020, ora 09.47, politistii din cadrul Poliției municipiului Dorohoi au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in Piața Centrala din municipiul Dorohoi are loc un conflict intre mai multe persoane. Cu ocazia intervenției la eveniment, polițiștii au constatat…

- Doua autoturisme și un autotren au fost implicate intr-un grav accident de circulație produs pe DN6 Lugoj – Caransebeș. Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, in apropierea localitații Gavojdia. Conform polițiștilor, un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism dinspre…

- Tragedie in raionul Floresti. Un barbat a murit in urma unei explozii.Cazul dat a avut loc, ieri, in jurul orei 15:00, pe teritoriul unei intreprinderi din orasul Ghindesti. Victima, un barbat de 72 de ani, a aprins focul dedesubtul unui bac in care se fac conserve, aflat sub presiune.

- Un barbat din capitala a fost gasit fara suflare, in propria locuinta de pe strada Moara Roșie, de catre un prieten, care a și alertat poliția. Victima, in varsta de 48 de ani, consuma in exces bauturi alcoolice și deseori era gasit in preajma blocului unde locuia in stare de ebrietate.

