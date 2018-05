Crimă înfiorătoare în Vaslui. O femeie şi-a ucis bebeluşul abia născut Conform anchetatorilor, dupa ce a nascut, femeia și-a strans copilul de gat și l-a injunghiat. A invelit apoi corpul bebelușului intr-o patura și l-a ascuns in dulap. Timp de trei zile s-a gandit cum sa scape de cadavru. A așteptat sa ramana singura acasa, a scos din dulap copilul mort și i-a dat foc in fața casei. Resturile le-a aruncat apoi in haznaua din curte, scrie vremeanoua.ro. Pentru a șterge urmele, a reușit sa-și convinga soțul, un barbat de 47 de ani, sa acopere haznaua pe motiv ca este veche și sa faca alta noua pentru ca vor avea musafiri și va rade lumea de ei. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

