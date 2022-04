Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila s-a petrecut la Borsa, strada Valea Tisei, in ziua de Pasti. In urma unui conflict spontan izbucnit intre doi soti, femeia a pus mana pe o coada de matura si si-a snopit in bataie sotul in varsta de 63 de ani. Sotia l-a gasit cazut in dormitor, pe pardoseala, apoi i-a spus […] Source

- O femeie a platit un asasin cu nu mai puțin de opt mii de euro ca sa-l omoare pe iubitul acesteia, planul nu a fost doar ideea ei, ci a complotat cu o alta femeie de care se indragostise. Cele doua au decis sa il elimine pe barbatul care, practic, le „statea in calea dragostei”. Atat femeile care au…

- Un bihorean a fost asasinat la comanda iubitei sale. Barbatul a disparut in luna decembrie a anului trecut, insa abia acum anchetatori au descoperit planul diabolic al femeii. Istvan Venkli avea 45 de ani atunci cand a fost omorat. El locuia in comuna Simian din judetul Bihor si a disparut in noaptea…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria gospodarie din satul Poiana din comuna Cristinesti.Din primele informatii victimele prezinta plagi injunghiate in zona gatului, a declarat pentru AGERPRES prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.Potrivit…

- Barbatul a fost prins intr-un final chiar de cumnatul sau și predat oamenilor legii. La fața locului au venit și salvatorii insa, in ciuda eforturilor, mama copiilor nu a mai putut fi salvata.Intregul conflict ar fi escaladat dupa ce barbatul a aflat ca soția ar fi vrut sa se desparta de el dupa 15…

- O fata de 22 de ani din SUA și-a ucis copilul, in varsta de 3 ani, pe motiv ca personajul animat SpongeBob i-a spus sa faca acest lucru. Tanara și-a injunghiat de mai multe ori fetița, la doua zile dupa a treia aniversare a acesteia, noteaza DailyMail.Potrivit polițiștilor din Michigan, cadavrul…

- Un barbat de 66 de ani a murit duminica, dupa ce a fost injunghiat de fiul sau, de 38 de ani. Faptele s-au intamplat in incinta unei societati comerciale din municipiul Constanta.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politistii au fost sesizati prin 112 despre un conflict intre…

- O crima terifianta a ingrozit orașul Giurgiu, acolo unde un barbat și-a injunghiat mortal soția, iar mai apoi, a parasit domiciliu. Cei care au alertat autoritațile au fost niște rude ale femeii, care au declarat ca femeia a fost atacata de barbat. La fața locului au intervenit medicii, dar din pacate,…