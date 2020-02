Crimă înfiorătoare în județul Bacău. Un bărbat, UCIS și ASCUNS pe balcon Crima cumplita a fost comisa in urma cu patru zile, dar abia acum s-a descoperit. Totul ar fi pornit de la o cearta intre cei doi. Dupa mai multe lovituri, barbatul a murit, iar femeia in varsta de 49 de ani nu a anunțat pe nimeni.A ținut apoi cadavrul victimei in locuința, deși in casa se aflau și cei patru copii ai sai.Totul a ieșit insa la iveala cand batranul a fost dat disparut de vecini și de fosta soție.Pompierii au venit și au spart ușa dar nu au gasit nimic, astfel ca au alertat Poliția.Cei care au descoperit toata povestea au fost polițilștii. Ei au ajuns la vecina care ar fi avut… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

