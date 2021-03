Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii a deconspirat alte fatele ale coruptiei presedintelui Vladimir Putin publicand imagini de pe contul de Instagram al uneia din fiicele secrete ale acestuia, adolescenta de 17 ani Elizaveta, nascuta din relatia cu fosta menajera devenita milionara peste noapte Svetlana Krivonogikh,…

- Fapta a avut loc intr un apartament situat in zona Casei de Cultura din Constanta.Judecatorii de la Tribunalul Constanta si au motivat decizia privind condamnarea unui barbat, de 39 de ani, din Constanta, acuzat omor calificat, fapta avand loc intr un apartament situat in zona Casei de Cultura din Constanta.…

- In noaptea de 12/13 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Petru- Rareș au intervenit la un scandal in familie, sesizat prin 112, in localitatea Ciceu-Giurgești. Impotriva agresorului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și monitorizeaza starea conflictuala. Din primele…

- Shiloh, fiica cea mare a Angelinei Jolie cu Brad Pitt, a știut inca de la o varsta frageda ca vrea sa devina baiat. Celebrii sai parinți au susținut-o intru totul și i-au respectat decizia de a adopta un stil de viața masculin. Recent, Shiloh și-a facut apariția in pantaloni scurți. Fanii au ramas uimiți…

- Un barbat din localitatea Vladesti, judetul Arges, a fost injunghiat mortal de catre un tanar in varsta de 19 ani, in urma unui conflict spontan, izbucnit pe fondul consumului de alcool, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Arges, informeaza Agerpres. "In noaptea de vineri…

- Un barbat si fiica lui si-au pierdut viata pe insula Hokkaido din Japonia dupa ce au fost ingropati in zapada, au relatat miercuri media locale, citate de DPA. Echipele de interventie au gasit marti seara un barbat de 84 de ani si pe fiica sa de 59 de ani care fusesera ingropati sub zapada care ar fi…

- INCREDIBIL!…Protest disperat la Barlad, acolo unde fiica unui barbat in varsta de 53 ani, Dorel Petru Andrei, salariat la SC Unistil Barlad, decedat in noaptea de 27/28 noiembrie la CPU din cadrul Spitalului Barlad, se confrunta cu o situatie aproape imposibila! Dupa ce autoritatile au anuntat-o ca…