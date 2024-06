Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani, din Șura Mare, a fost gasit mort in curtea unei biserici din Sibiu. Un trecator a observat cadavrul și a alertat autoritațile prin apel 112. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili identitatea autorului.

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate, marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Crima abominabila vineri la Timișoara. Potrivit anchetatorilor, din raportul de examinare medico-legala reiese ca tanara studenta a avut o moarte infioratoare. Victima a fost injunghiata de 30 de ori și, se pare, inainte de a muries-a luptat cu agresorul pe care a reușit sa il zgarie Va reamintim ca…