Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 31 de ani stabilita de mai mult timp in Italia a fost ucisa cu brutalitate de sotul ei. Crima ar fi fost una din pasiune. Barbatul a recurs la gestul extrem dupa ce tanara i-a spus ca-l...

- Tanara romanca gasita moarta, luni, pe un camp din Busto Arsizio, Italia, si-ar fi pus capat zilelor. Fata de 20 de ani s-ar fi certat cu iubitul ei inainte sa comita gestul extrem. Romanca a decis sa-si puna capat zilelor inghitind un cocktail de pastile cu alcool dupa ce s-a certat cu iubitul ei.…

- Romanca de 20 de ani, care a fost gasita moarta pe un camp din Italia, și-ar fi pus capat zilelor dupa ce s-a certat cu iubitul ei. Tanara și-a luat viața inghițind un cocktail cu alcool in care...

- Femeia a fost gasita intamplator de un barbat care taia iarba pe terenul sau. Cateva minute mai tarziu, politia sosea la fata locului, pentru a incepe investigatiile. Potivit ilsussidiario.net, este dificil de inteles cum a murit tanara romanca, deoarece trupul ei era intr-o stare avansata de degradare,…

- Trupul neinsuflețit al unei romance de doar 20 de ani a fost gasit luni intr-o localitate din apropierea orașului Milano, din Italia. Cadavrul se afla intr-o stare avansata de degradare. Femeia a fost...

- Daniel Lorys Caciula, un tanar de origine romana nascut in Italia, in localitatea San Candido, si-a omorat matusa cu o lovitura din stilul de arte martiale Krav Maga, aplicata la gat. Crima a avut loc in luna iulie a anului 2018, cand femeia pe nume Nicoleta Caciula a fost gasita de catre pompieri pe…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…