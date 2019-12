Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.

- "In cursul noptii, prin apel la numarul 112, un barbat in varsta de 42 de ani a sesizat decesul unei femei de aceeasi varsta. Cercetarile in acest caz sunt efectuate sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui", a declarat, pentru AGERPRES, responsabilul…

- Autoritatile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat marti ca au condamnat la 15 ani de inchisoare pentru "extremism" si "spionaj" in favoarea Kievului un jurnalist ucrainean care colabora si cu o institutie de presa americana, informeaza AFP. Stanislav Aseiev, 30 de ani, a lucrat ca reporter…

- Numarul deceselor legate de folosirea tigarilor electronice in Statele Unite a ajuns la 18 in 15 state, au informat joi autoritatile americane, citate de DPA. Varsta medie a pacientilor care au murit este de 50 de ani, variind de la 27 la 71 de ani, a indicat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor…

- Polițiști din cadrul Secției 5 Rurale Hoghiz au reținut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 26 ani, din Brașov, acesta fiind introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca…

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…

- Un hunedorean este suspectat de o crima comisa in plin centrul municipiului Timișoara. Un barbat de 31 de ani din municipiul Lupeni este suspectat de faptul ca și-a ucis fosta iubita. Odioasa fapta s-a petrecut in plin centrul municipiului Timișoara, in aceasta seara. Fata in varsta de 20…

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…