- Directorul de ingrijiri de la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de soțul sau, cu care era in proces de divorț, informeaza Hotnews. Acesta a omorat-o in cabinetul in care femeia lucra.Barbatul a venit in vizita la spital, unde a avut discuții in contradictoriu…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca directorul Spitalului Floreasca nu trebuie sa creada „ca a scapat de orice raspundere”, daca șeful Secției de Chirurgie, Mircea Beurean a fost demis. Premierul a adaugat ca mai multe controale sunt aproape de finalizare și toți responsabilii vor fi sancționați.„Nu…

- Mihaela Enache, asistenta medicala de la Spitalul de Urgența din Vaslui care a stat trei saptamani in coma pe un pat de spital din Iași, a murit luni seara.Femeia s-a plans in repetate randuri colegilor ca soțul ei o batea des și fara mila. Barbatul ii lua banii și-i juca la jocuri de noroc, a informat…

- Medicul sef al Compartimentului Geriatrie din Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Nicoleta Boldeanu, zece dintre pacientii sai si medicul sef al sectiei Chirurgie plastica, dr. Anatol Burlacioc, au protestat joi, 28 noiembrie, pe holurile unitatii medicale.

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, in varsta de 29 de ani. Doi copii, de 4 și 5 ani, au ramas orfani. Femeia, impreuna cu cei doi copii, locuia cu chirie in apartamentul din Bacau și a fost gasita injunghiata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O crima conjugala a zguduit intreaga suflare din localitatea buzoiana Luciu, județul Buzau. O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Tragedia a avut loc in gospodaria acestora. Femeia, care lucra ca ingrijitoare la școala din Luciu, venise…