Crimă în plină stradă la Galați. Un bărbat a fost înjunghiat în gât de un necunoscut. Poliția este în alertă Doi barbați despre care se spune ca ar face parte din clanurile de interlopi din Galați s-au rafuit joi noapte intr-o parcare dintre blocuri. Locatarii au sunat ingroziți la 112. Pentru un barbat de 39 de ani a fost prea tarziu. A fost injunghiat in gat și in abdomen și a murit la spital. Victima […] The post Crima in plina strada la Galați. Un barbat a fost injunghiat in gat de un necunoscut. Poliția este in alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

