- Galatasaray, Maccabi Haifa, FC Copenhaga, Dinamo Zagreb si Rakow Czestochowa s-au calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor dupa partidele de miercuri seara, din mansa secunda a turului al doilea preliminar.

- Panathinaikos Atena, Aris Limassol, Olimpija Ljubljana si Slovan Bratislava s-au calificat, marti, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa rezultatele pozitive din mansa secunda a turului al doilea preliminar, scrie Agerpres.Panathinaikos, dupa 3-1 in prima mansa, a remizat…

- Seara de miercuri, 2 august, este una a concluziilor in ceea ce privește echipele care vor obține biletele pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Printre formațiile care trebuie sa traga din greu pentru calificare se numara Galatasaray sau Maccabi Haifa, echipe cu aspirații la prezența in faza…

- Cum arata un bilet multiplu (acumulator) pentru partidele de miercuri din Liga Campionilor, manșa secunda a Turului 1 preliminar? Iata-l mai jos. Se aduna o cota de peste 30.00, pe Betano, mizand pe victoria celor șapte echipe favorite. Miercuri, 18 iulie 2023Champions League - Tur 1 preliminar - Manșa…

- Echipa antrenata de Gheorghe Hagi va juca primul meci pe teren propriu, pe 11 sau 12 iulie, iar mansa secunda se va disputa la Chisinau, pe 18 sau 19 iulie. Sheriff, antrenata acum de italianul Roberto Bordin, a reusit cateva rezultate extraordinare in ultimii ani in cupele europene, in sezonul 20212-2022…

- Farul Constanta o va infrunta pe FC Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate, marti, la sediul UEFA, de la Nyon. Campioana Moldovei a invins-o acum un an pe Real Madrid in grupele Champions League. Turul va fi…

