- Un barbat a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru violenta in familie in forma omorului, au informat, vineri, reprezentantii institutiei. Potrivit acestora, individul, din localitea Cogealac, si-a lovit mama in varsta de 92 de ani cu pumnii si picioarele…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a dispus retinerea unui barbat din Cogealac acuzat pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in forma omorului.Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca, in jurul datei de 07 martie 2021, in cursul noptii,…

- Sambata, 6 martie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 46 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat pentru violența in familie, amenințare, distrugere și violare de domiciliu. In sarcina acestuia s-a reținut…

- Un politist a refuzat 800 de euro mita de la o persoana care conducea, fara permis, un autoturism. Ieri, 22 februarie 2021, procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, impreuna cu politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie…

- Curtea de Apel Constanta a decis azi ca barbatul de 67 de ani, din comuna Ghindaresti, acuzat de comiterea infractiunii de omor, sa ramana in stare de arest preventiv. Decizia este definitiva Cel in cauza a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Probatoriul…

- Trei barbati din județul Constanța au fost arestati preventiv dupa ce au lovit cu batele si cu un topor in cap un barbat, pe fiul sau si pe concubina acestuia. Victimele au fost transportate la spital si au nevoie de ingrijiri medicale de la zece zile la aproape doua luni, scrie news.ro . Potrivit unui…

- Tribunalul Constanta a decis azi condamnarea la 20 de ani de inchisoare a unui barbat, de 39 de ani, din Constanta, acuzat de omor calificat Decizia nu este definitiva. Ea poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Dosarul a fost instrumentat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Ghindaresti a fost retinut pentru comitera infractiunii de omor. "In cursul lunii septembrie 2020, in timp ce se afla la locuinta din localitatea Ghindaresti, inculpatul T. I. a agresat-o…