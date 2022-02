Crima in Constanta! Femeie ucisa in bataie (MINUTA) Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis arestarea preventiva a unui barbat, de 43 de ani, acuzat de omor Cel in cauza este suspectat ca, la data de 20 februarie 2022, intr o casa din municipiul Constanta, barbatul ar fi ucis in bataie o femeie, de 74 de ani. Se pare ca fapta ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool. Aseara, suspectul a fost arestat preventiv Oficial: Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in dosarul de urmarire penala nr. 324 P 20 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

