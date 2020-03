Crimă în comuna Grajduri: Şi-a omorât vecinul cu o curea Cei doi se aflau sub influenta alcoolului cand s-au luat la bataie, sambata. Primul i-a aplicat cateva lovituri cu pumnul in cap si gat celui de-al doilea, apoi l-a strans cu o curea de gat, pana cand acesta si-a dat duhul. „S-a propus arestarea preventiva a inculpatului M.C., in varsta de 44 de ani, cercetat in stare de retinere, pentru savarsirea infractiunii de omor, asupra victimei H.A., in var (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Onești și-a ucis vecinul, dupa care l-a ascuns pe balcon. Trupul acestuia a fost descoperit de anchetatori intr-o stare avansata de descompunere. Dupa primele investigații se pare ca...

- Tragedia s-a petrecut in Ivrea, pe un drum cunoscut pentru numeroasele accidente mortale inregistrate in special din cauza excesului de viteza. Conform presei italiene, accidentul a avut loc sambata seara, cand romanca de 27 de ani conducea un Fiat Croma si le-a lovit in plin pe Maria, de…

- Crima oribila in localitatea Dienet, comuna Pancești. Un tanar de 31 de ani este acuzat ca si-a omorat cu cruzime mama in varsta de 54 de ani. Nenorocirea a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata. Pe fondul consumului de alcool, tanarul si-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat din localitatea Carpineni a fost ucis in bataie, cel mai probabil de un localnic, dupa o cearta aprinsa. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de catre ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Hancești, Alina Virlan-Mititel.

- Corpul neinsuflețit al unui copil a fost descoperit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, intr-o construcție nefinisata din municipiul Orhei. Oamenii legii suspecteaza ca autorul crimei ar fi un adolescent in varsta de 14 ani.

- Nicolae Vasile Cardos, un barbat de 46 de ani, dat disparut de familie, a fost gasit mort, iar anchetatorii presupun ca ar fi fost ucis la ordinul iubitei. Barbatul din comuna Girisu de Cris a fost dat disparut de familie pe 6 ianuarie. Rudele sale au povestit politistilor ca Nicolae Cardos a plecat…

- a Barbatul si-a omorat vecinul cu mai multe lovituri de topor. Crima a fost sesizata politistilor chiar in noaptea de Revelion, in jurul orei 3.00. In jurul orei 3.00, un barbat din satul Turda, judetul Tulcea, si-a omorat cu mai multe lovituri de topor vecinul. Acesta ii intrase in locuinta pentru…

- Un barbat în stare de ebrietate a fost reținut de polițiști, dupa ce și-a înjunghiat mortal colegul de pahar. Crima a avut loc în aceasta dimineața, în juurul orei 05:55, în localitatea Corbu, din raionul Dondușeni. Este vorba despre un barbat în vârsta…