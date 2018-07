Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar de 22 de ani si-a gasit tatal decedat, marti, 17 iulie, pe un câmp aflat în apropierea DJ 103B, care face legatura între comuna Teliu, judetul Brasov, si satul Dobârlau, judetul Covasna.

- Alerta s-a declansat dupa ce unul dintre angajatii unei companii a incarcat camionul sau cu butoaie de material radioactiv. "Daca vedeti containerul, nu-l dechideti", a dat alarma seful Agentiei de Protectie Civila, Luis Felipe Puente, pe twitter, Duminica. Agentia care este insarcinata…

- Potrivit referatului de arestare, cei doi tineri din Darova care au ucis un taximetrist din Lugoj in varsta de 77 de ani au premeditat crima, iar taximetristul le-a fost o tinta usoara. Cei doi tineri sunt prieteni de aproximativ doi ani, iar in seara zilei de 13 iunie s-au intalnit si au…

- Scandal monstru intr-un sat din județul Argeș, unde mai mulți localnici au incolțit un barbat pe care-l banuiau ca ar fi incercat sa fure copiii din sat. Marturisirile le face o bunicuța dupa ce nepotul i-ar fi povestit cum ca barbatul ar fi incercat sa-l ademeneasca cu bomboane ca sa mearga cu el.

- Doua crime din gelozie au paralizat trei județe, Timișul, Aradul și Gorjul, dupa ce doi soți au decis sa-și omoare soțiile violent și apoi sa incerce sa-și ia și ei viețile urcandu-se la volanul mașinilor personale. Gorjeanul care și-a omorat soția la Timișoara nu a reușit sa se sinucida…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Un barbat din Vaslui a fost gasit injunghiat, intr-un șanț, sambata dimineața. Crima a avut loc in satul Armașoaia iar polițiștii și procurorii incearca sa identifice faptașul. Vecinii cred ca omul a pierit de mana fostei soții, o femeie violenta, care și-a mai injunghiat un barbat! Anchetatorii au…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Mandra, judetul Brasov, a fost ucis de vecinul lui, cu 11 ani mai tanar, pe fondul unei crize de gelozie. Agresorul cercetat pentru omor calificat savarsit prin cruzimi a fost retinut in noaptea de joi spre vineri, transmite corespondentul MEDIAFAX.