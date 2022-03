Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si a ucis concubina in varsta de 14 ani, in urma unui conflict izbucnit pe fondul geloziei, a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, in cursul zilei de miercuri, 23 martie. Conform bihon.ro, dupa ce a lovit o in repetate randuri, barbatul a fugit cu bicicleta spre Diosig, unde…

- Potrivit relatarilor martorilor, femeia in varsta de 32 de ani ar fi fost lovita cu un cuțit de mai multe ori in zona inimii si a feței chiar de fostul iubit, care ar fi pandit momentul ca ceilalți trei copii sa plece de acasa.Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, decat sa constate…

- Liliana, o tanara de 26 de ani din Dambovița, a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Femeia era mama a doi copilași, iar crizele de gelozie ale soțului ei erau la oridinea zilei. Barbatul a recunoscut crima, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier.

- Anchetatorii iau in calcul ca ar putea fi vorba de o crima, mai ales ca batrana era plina de vanatai pe corp. De altfel, principalul suspect a recunoscut fapta. Invatatoarea pensionara avea in ultimii ani mari probleme cu alcoolul. Probabil, acesta a fost si lucrul in comun pe care il avea cu concubinul…

- O invatatoare pensionara din Dambovita, in varsta de 63 de ani, a fost gasita moarta in casa, joi, de catre o vecina. Femeia locuia cu un barbat, amandoi avand probleme mari cu alcoolul.