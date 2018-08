Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs marti, 14 august, pe soseaua de centura a orasului Timisoara. Doi oameni au murit si patru sunt raniti dupa ciocnirea violenta a doua autoturisme.

- Aproape 200 de persoane așteapta de ore bune sosirea la Timișoara a unui avion charter care trebuia sa ii duca in vacanța, in Antalya. Deocamdata informațiile sunt puține și nu se știe daca oamenii vor pleca prea curand in vacanța.UPDATE. Din ultimele informații, avionul nu are nicio șansa sa ajunga…

- Un barbat a fost transportat la spital, dupa ce a fost injunghiat cu un cutit. Scena ingrozitoare s-a intamplat in fata Autogarii Centru din Capitala. Victima ar fi fost injunghiata de un amic de pahar, dupa ce intre cei doi s-a iscat o cearta.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Alexandra Petrovici, a declarat ca un grav accident rutier a avut loc miercuri seara in localitatea Becicherecu Mic, in apropiere de Timisoara. "Un barbat de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Timisoara…

- Victima a fost internata in data de 3 iulie si a decedat vineri, potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, dupa ce fusese transferat la o clinica din Timisoara. The post Familie intoxicata dupa ce a consumat ciuperci. Un barbat a murit la Timisoara appeared first on Renasterea…

- Muscati pana la sange de un tanar, pare-se, dependent de droguri, venit sa jefuiasca! Croitoreasa Alinei Petre si sotul ei au trait spaima vietii lor, atunci cand un barbat s-a napustit asupra lor in scara blocului. Iar dupa ce si-a infipt dintii in mainile oamenilor, tanarul i-ar fi amenintat cu un…

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…

- Doua crime din gelozie au paralizat trei județe, Timișul, Aradul și Gorjul, dupa ce doi soți au decis sa-și omoare soțiile violent și apoi sa incerce sa-și ia și ei viețile urcandu-se la volanul mașinilor personale. Gorjeanul care și-a omorat soția la Timișoara nu a reușit sa se sinucida…