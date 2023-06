Crimă dublă în Timișoara! Se caută ucigașul Marți seara, in jurul orei 22:30, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda din Timișoara, un barbat și-a gasit bunicii decedați (un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani), iar in locuința a surprins o […] The post Crima dubla in Timișoara! Se cauta ucigașul appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, in jurul orei 22:30, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda din Timișoara, un barbat și-a gasit bunicii decedați (un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani), iar in locuința a surprins o ... The…

- La data de 27 Iunie 2023, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda, un barbat și-a gasit bunicii decedați( un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani),iar in locuința a surprins o persoana necunoscuta care a…

- Polițiștii dambovițeni au intervenit ieri, 14 mai, in cazul unui accident rutier produs pe raza localitații Butimanu. Din primele cercetari a reieșit ca un autoturism condus de un barbat in varsta de 56 din Tecuci ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta. Conducatorul motocicletei, un barbat in varsta…

- Impact mortal! Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe DJ691, dinspre localitatea Giarmata spre localitatea Dumbravița din județul Timiș, iar la un moment dat a efectuat manevra de depașire și a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 26 de ani, care circula…

- Polițiștii timișeni au depistat la volan mai multe persoane care au consumat substanțe psihoactive. Au fost intocmite dosare penale. In data de 22 aprilie 2023, in jurul orei 05:05, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control in Piața Maraști din municipiul Timișoara, un autoturism condus…

- La data de 22.04.2023, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca la o terasa din Piața Unirii a avut loc un scandal intre mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de poliție și un echipaj de jandarmi, care au identificat persoanele…

- Un barbat de 50 de ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a omorat un consatean, in varsta de 46 de ani.”Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au fost sesizati despre producerea unei agresiuni fizice asupra unui barbat, de 46 de…

- Un scandal spontan s-a incheiat cu o adevarata tragedie. Un grup de 4 tineri si o femeie s-au certat cu o persoana pe care nu o cunosteau si la putin timp a urmat o bataie. Victima a fost dusa la pamant, unde a primit multe lovituri, care imediat i-a adus si moartea… Totul s-a petrecut […] The post…